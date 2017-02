Borgmester Thomas Lykke Pedersen ser ikke noget politisk problem i, at it-afdelingen gennemgår lister over mails sendt til og fra enkelte politikere i jagten på en mail, der måske ved en fejl er sendt til Frederiksborg Amts Avis. Ingen har dog haft planer om at læse indhold af mails, understreger han. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Lækagesag: Borgmester venter på Datatilsynet

Fredensborg - 03. februar 2017 kl. 12:59 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Thomas Lykke Pedersen træder lidt på bremsen, men har været klar til at logge byrådsmedlemmernes emails for at se afsendere og modtagere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag den 3. februar.

Datatilsynet bliver nu involveret i sagen om en lækage i Fredensborg Kommune. Den interne undersøgelse vil først gå i gang, når Datatilsynet har tilkendegivet, om det er lovligt at kommunen selv efterforsker politikernes elektroniske spor i sagen.

- Vi går ikke ind og undersøger noget, før vi har fået svar fra Datatilsynet. Mig bekendt er undersøgelsen endnu ikke gået i gang, og der er ikke sket en logning af politikernes spor. Jeg har ikke travlt i denne her sag, men vil tværtimod gerne give byrådspolitikerne endnu en mulighed for at fortælle, hvis de ved en fejl har sendt noget fra den lukkede dagsorden, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, der kalder kommunalforsker Roger Buchs udtalelser i gårsdagens avis for noget sludder.

Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vurderede, at lækagen næppe havde påført kommunen et økonomisk tab - og at den interne jagt på lækagen derfor var et stort indgreb set i forhold til den konkrete sag.

- Men Roger Buch er jo part i sagen. Han er forskningschef et sted, der uddanner fremtidens journalister, og derfor er det kedeligt at opleve, at han udtaler sig, som han gør. Uanset at han føler, at det er en lille sag, er det jo en overtrædelse af tavshedspligten, og det er ulovligt. Det er ligesom at være gravid. Man kan ikke være lidt gravid. Enten er tavshedspligten overtrådt eller også er den ikke, siger Thomas Lykke Pedersen.

Borgmesteren kan på stående fod ikke huske det konkrete antal af sager, hvor byrådspolitikere har lækket fortrolige oplysninger. Han vurderer, at der er tale om to sager i de seneste år.

- Jeg har egentlig ikke behov for at bruge en masse energi på sagen, men vil sikre mig, at politikerne overholder tavshedspligten. Ellers får vi et usundt politisk miljø. Den hårde model er jo, at vi bare politianmelder, når der sker brud på tavshedspligten, og der vil komme en sag i februar, hvor vi skal diskutere emnet, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, der oplyser, at byrådet ikke har stemt i sagen om iværksættelse af den interne undersøgelse.

- Men jeg har ikke hørt nogen sige, at de er imod undersøgelsen, forklarer han.

