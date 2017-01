Lægehus i medvind trods kæmpe regnefejl

- Vi har klart sagt, at spørgsmålet om et lægehus fortsat skal være en del af projektet. Der er flere end bare to læger fra Humlebæk, der er interesseret i at flytte i et lægehus, hvor lægerne kan have et større, fagligt miljø. Hovedårsagen er, at der begynder at være udtalt lægemangel uden for København, fordi det er svært at få læger hertil. Vi skal gøre det attraktivt, forklarer Hans Nissen