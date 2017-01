Lægehus er i fare efter arkitekters budgetbombe

Det får formanden for Seniorrådet til at advare mod kortsigtede beslutninger. Drop tanken om at fjerne produktionskøkkenet, og drop tanken om at fjerne lægehuset fra plejecentret, lyder det.

- I de seneste 10 år er der sket meget i sygehusvæsenet, og patienter bliver udskrevet efter meget kort tid. Det stiller krav til kommunernes rehabilitering, og vores grundlæggende synspunkt er, at et tæt samarbejde mellem privatpraktiserende læger og kommunens rehabilitering er en stor styrke for sundheden. Vi vil heller ikke acceptere, at der skulle opstå lægemangel så tæt på København, som vi ligger - og derfor er det vigtigt at gøre området attraktiv, og det vil et lægehus gøre, siger Finn Kamper-Jørgensen, der i mange år var leder af Statens Institut for Folkesundhed, indtil han gik på pension for nogle år siden.