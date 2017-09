Liberal Alliances Helle Abild Hansen har vedholdende stået uden for budgetforligene for at påpege det, som hun - og to tidligere Venstre-medlemmer - ser som en anden vej for kommunen. Foto: Lars Skov

LA står alene: Mindre gæld og en massiv tidlig indsats

- Man ved, at de første år af et barns liv er meget vigtige. Børn skal opleve, at verden et er et godt sted, hvor der er plads og tid til den omsorg, som de har brug for. De har brug for at blive set, også selvom de ikke råber højt, og de sårbare børn har brug for at blive hjulpet på rette vej. Den betydning er der forskningsmæssig evidens for, og derfor tager vi det alvorligt, forklarer Helle Abild Hansen om partiets forslag, der giver et markant løft til daginstitutionerne.