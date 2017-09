Kvinde overraskede to tyve

Da en 50-årg kvinde onsdag ved middagstid kom hjem til sin bolig på Krogerup-stien i Humlebæk, overraskede hun to indbrudstyve, som var ved at bryde hoveddøren til huset op.

Det var klokken 12.35, at kvinden kom cyklende hjem . Hun råbte de to mænd an, men de forsvandt i løb i retning mod Krogerup Højskole. Det lykkedes således kvinden at forpurre et indbrud.