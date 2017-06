Se billedserie I forårshaven er der plantet påske- og pinseliljer og vilde tulipaner i gult og hvidt. I forsommerhaven er farverne primært hvid, gul, rosa, pink og lilla, og består primært af iris, pæoner og lupiner. I sensommerhaven folder de kraftige og mættende farver sig ud i farveharmonier med enkelte kontraster. I efterårshaven er der plantet otte træer, herunder en japansk løn, et tupelottetræ, en sort valnød og tre forskellige japanske kirsebærtræer, der alle får smukke efterårsfarver. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kun i kort tid: Rundture i dronningens egen have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun i kort tid: Rundture i dronningens egen have

Fredensborg - 29. juni 2017 kl. 06:14 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Offentligheden kan for første gang se regentparrets guldbryllupsgave til hinanden. Dronningens årstidshave er ligeledes en relativt ny attraktion, efter indvielsen i september.

Slotshaven, som ellers er kongefamiliens private have og dermed lukket for offentligheden resten af året, åbnes nemlig op for besøg i perioden 1. juli til 6. august.

Denne sommer er der en ny attraktion at byde på, nemlig regentparrets guldbryllupsgave til hinanden, »Miss Fredensborg«.

Der er tale om en skulptur, som er udformet af Prins Henrik, og som er placeret midt i den nye årstidshave, og som blev afsløret af regentparret på grundlovsdag. Guldbrylluppet blev på denne dag fejret under private former med affyring af fyrværkeri. Kongehusets presseafdeling har efterfølgende offentliggjort en video af »Miss Fredensborg«, men det vil juli være første gang, at offentligheden kan se skulpturen tæt på.

De guidede ture i juli omfatter både Fredensborg Slot, Slotskirken og den reserverede have/orangeriet (hvori årstidshaven og »Miss Fredensborg« befinder sig). Entréen koster 90 kroner for voksne og 40 kroner for børn. Der er gratis adgang for børn under fire år.

Billetterne købes ved Slotskirken, der ligger højre om slottet, der er åbent fra klokken 12.15. Der er rundvisninger på dansk hvert kvarter, fra klokken 12.30 til 16, mens de engelske omvisninger er klokken 13.45 og 14.45. Omvisningen varer halvanden time.