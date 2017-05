Kulturminister besøger lokalhistorisk museum

- Netop museet i Avderød er et flot eksempel på, hvordan et stærkt civilsamfund med nogle dedikerede ildsjæle kan løfte en opgave - uden egentlig indblanding fra stat eller kommune. Godt nok ejer kommunen museet, men det bliver helt og holdent drevet af frivillige. Det er deres fortjeneste, at der er et museum, der er med til at sikre vores fælles sprog, identitet og historie, forklarer Helle Abild Hansen, der sidder i byrådet for Liberal Alliance.

- Når temaet er civilsamfundets betydning for kulturen, kan man næppe finde et mere symbolsk sted at afholde sådan et arrangement og så håber vi, at arrangementet kan gøre os mere synlige, så flere frivillige har lyst at være med i arbejdet omkring museet, og ikke mindst, at vi kommer til at se endnu flere gæster på vort museum, supplerer Niels Storgaard Simonsen, der står for den daglige ledelse af Fredensborg Lokalhistoriske Museum.