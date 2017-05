Kosovic om Scavenius

Nivå: Torsdag den 18. maj kl. 17 gæster Birgithe Kosovic Nivaagaards Malerisamling og fortæller om sin bog Den inderste fare og sin grundige research til første bind om den forhadte statsminister. Birgitte Kosovich (f. 1972) er vokset op i Danmark med en dansk mor og en jugoslavisk far. Hun fik sit store gennembrud med romanen Det dobbelte land i 2010, for hvilken hun vandt Weekendavisens Litteraturpris, Danske Banks Litteraturpris og DR romanprisen. Foredraget koster 60 kr. Halv pris for årskortholdere. Entreen er gratis, hvis man medbringer bogen Den inderste fare. Tilmelding på 49 14 10 17 eller info@nivaagaard.dk eller via www.billetto.dk. Efter foredraget er der mulighed for at spise i cafeen.