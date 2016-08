Konflikt gav overenskomst

Således kunne fagforeningen tirsdag meddele, at selskabet har indgået overenskomst med 3F, hvilket også betyder, at LO's sympatikonflikt er blevet afblæst.

- 3F Frederiksborg glæder sig først og fremmest over, at de ansatte hos Jordankertjenesten nu er sikret de samme goder og rettigheder som resten af branchen, og at de ansatte nu har ret til overtidsbetaling, pension med mere. Det positive resultat med indgåelse af overenskomsten, er samtidig endnu et eksempel, at den danske model virker, siger næstformand i bygge- og anlægsgruppen i 3F Frederiksborg Rasmus Kreutzmann.