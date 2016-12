Koncert med mor og søn på museet

Jazzmusikeren Christina von Bülow har været efterårs- og vintersæsonens husmusiker på Nivaagaards Malerisamling. Ved en række koncerter har von Bülow hermed fået mulighed for at sammensætte flere drømmeprojekter.

Torsdag den 5. januar klokken 19.30 afholder hun sin sidste i rækken af velbesøgte koncerter på museet. Denne aften har hun inviteret sin søn, guitarist Pelle von Bülow til at spille med sig ved en duetkoncert. Christina og Pelle von Bülow er ikke bare to musikere, der deler en stor kærlighed til jazzen. Med den exceptionelle indforståethed, det afføder at være mor og søn, er der lagt op til en varm og intim duokoncert, hvor musikken for længst har udvisket generationsskellet, lover museet. Billetpris er 150 kroner. Halv pris for årskortholdere.