Kommunen inddriver nu ejendomsskat

Fremover er det ansatte på rådhuset i stedet for hos SKAT, som inddriver restancer for ejendomsskat. I sidste ende kan ejendommen komme på tvangsauktion - men heldigvis er der meget få skyldnere i kommunen.

Fredensborg Kommune har nu overtaget SKAT's opgave med at inddrive ejendomsskatter, men byrådet besluttede allerede i 2016 at intensivere indsatsen. Det er til fordel for både kommunen og de borgere og virksomheder, som skylder kommunen ejendomsskat, vurderer borgmester Thomas Lykke Pedersen.

- Skatteområdet har som bekendt plads til forbedringer. Når kommunen selv står for opgaven, kan vi langt hurtigere end SKAT reagere på de sager, som opstår. Siden april måned 2016 har kommunens medarbejdere ringet til alle de borgere og virksomheder, som ikke har betalt til tiden. På den måde får man som regel hurtigere pengene ind. Det er naturligvis godt for kommunens kassebeholdning, men det er også en fordel for borgere og virksomheder, at de hurtigt får nedbragt deres gæld, så de undgår, at gælden vokser sig større med renter og sagsomkostninger, siger borgmesteren.