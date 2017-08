Kommune pudser advokat på jægere

Politikerne i Fredensborg Kommune har nu bedt om juridisk rådgivning for at se, om jægerne kan blive gjort økonomisk ansvarlig for den voldsomme forurening af Langstrup Mose. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På et 3,2 hektar stort areal er der fundet kulbrinter, tjærestoffer, bly og cadmium i en dybde af 20 centimeter, og det vil koste tre til seks millioner kroner at fjerne forureningen. Hele sagen skyldes 50 års skydetræning, der er eskaleret de seneste seks år med omkring 200.000 årlige skud efter lerduer.

- Vi skal have ansvaret undersøgt. Jeg har ikke flere kommentarer. Det er en kedelig sag, og jeg ærgrer mig over, at jægerne ikke jævnligt har ryddet op ude i mosen, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der samtidig betoner, at kommunen selv kan have lavet fejl i form af manglende tilsyn med Karlebo Sogns Jagtforenings aktiviteter.