Da Kristian Hegaard klagede over sin lærer på Københavns Universitet, var det - set i lyset af æreskrænkelser - af helt banalt karakter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kendt jurastuderende vinder sag om æreskrænkelse

Fredensborg - 12. september 2016 kl. 13:08 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den radikale politiker Kristian Hegaard har vundet over sin lærer i skatteret i en sag om æreskrænkelser. Det skete i et civilt søgsmål, der netop er afgjort af retten i Helsingør.

Sagen opstod, fordi Kristian Hegaard som jurastuderende klagede over sin lærer i skatteret, Michael Bjørn Hansen. Klagen var æreskrænkende og faktuelt forkert, mente Michael Bjørn Hansen.

Han valgte derefter at sagsøge sin elev for indgive sende en ubegrundet klage. En klage, der ifølge Michael Bjørn Hansen havde afsæt i Kristian Hegaard behov for at profilere sig som byrådsmedlem, folketingskandidat og studenterpolitiker.

Dommen er en klar frifindelse af Kristian Hegaard:

» Retten finder, at udsagnet er af helt bagatelagtig karakter. Udsagnet er hverken i sig selv eller henset til de omstændigheder, hvorunder det er fremsat, egnet til at krænke Michael Bjørn Hansens ære eller til at nedsætte Michael Bjørn Hansen i medborgere agtelse. Der foreligger således allerede af denne grund ikke en æresfornærmende sigtelse, jf. straffelovens § 267, der kan mortificeres i medfør af straffelovens § 273, hvorfor Kristian Hegaard frifindes herfor«, fremgår det af dommen, der blev offentliggjort i dag, mandag, klokken 12.30.

Retten går ikke ind i spørgsmålet om, hvorvidt den eksterne lektor havde dannet grupper eller ej, da spørgsmålet er uden for hjemmel i straffelovens §273 - og derfor ikke noget, som retten vil tage stilling til.

Kristian Hegaard oplyser, at dommen faldt ud nogenlunde som forventet.

- Jeg vidste godt, at det bar i den retning. Jeg fik medhold i min oprindelige klage, og den har også været forbi studenter-ambassadøren, en slags ombudsmand på universitetet, der har vurderet, at klagen var i en ganske normal tone for bemærkninger til et undervisningsforløb, siger Kristian Hegaard i en kommentar til dommen. Michael Bjørn Hansen er mere fåmælt:

- Jeg overvejer bestemt at anke sagen og kæmpe videre på vegne af de undervisere, der er udsat for falske oplysninger i en klage, siger Michael Bjørn Hansen.

Michael Bjørn Hansen skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 31.250 kroner til statskassen.

