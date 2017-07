Turistbureauet i Fredensborg kommer også fremover til at være placeret her på Fredensborg Store Kro. Foto: Allan Nørregaard

Kan turisterne finde turistbureauet?

- Det er en problemstilling, vi har vendt, om turisterne ved, at de skal gå ind på kroen, når de kommer til slottet. Hvad skal få folk, som bliver sat af i bus og har en halv time, til lige netop at gå ind på kroen? Men vi er blevet oplyst om, at der faktisk er et stigende antal besøgende på turistbureauet, fortæller formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Thomas Elgaard Larsen (V).