I over 30 år har NGG boet til leje i Cirkelhuset. For et par år siden opstod muligheden for at købe, og nu har privatskolen taget beslutningen. Der skal i løbet af få år bygges ny skole, fortæller rektor Claus Campeotto.

Kæmpe privatskole i første skridt mod nybyggeri

Fredensborg - 06. september 2017 kl. 04:48 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis alt går som skitseret, håber bestyrelsen på Nordsjællands Grundskole & Gymnasium at kunne indvie 11.000 kvadratmeter ny skole om seneste fire år.

Det kunne for eksempel være på et areal langs med motorvejen, bag en støjvold og syd for det eksisterende Cirkelhuset, hvor skolen i dag ligger i godt halvdelen af cirkelbygningen. Dermed undgår skolen at skulle undervise i midlertidige lokaler, imens byggeriet sker i årene 2019 til 2021. En kort udlægning lyder, at det bliver en nytænkning af erhvervsområdet, der skal bane vejen for det nye skolebyggeri, men sagens kerne er lidt mere kompliceret.

Nordsjællands Grundskole & Gymnasium købte i 2016 Cirkelhuset af familien Kristensen for 100 millioner kroner, og dermed fik skolen kontrol over bygningen, der også indeholder erhverv.

- Men vi må ikke som skole være udlejer af erhvervslejemål. Det kan lade sig gøre i en kort periode på dispensation, og derfor skulle vi finde en løsning. En mulighed ville være at sælge erhvervslejemålene fra og udmatrikulere Cirkelhuset i flere matrikler, men det kan senere gøre det svært at lave en udviklingsplan for området, hvis der er flere ejere, forklarer rektor Claus Campeotto og tilføjer, at skolen desuden har vurderet, at det bliver for omkostningstungt at renovere Cirkelhuset til skolebrug.

- Derfor har vi valgt at indgå en aftale, hvor vi sælger Cirkelhuset videre, men under den klare forudsætning, at den nye køber vil bygge en ny skole til os, understreger Claus Campeotto.

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium har ligget i Cirkelhuset siden 1984, hvor skolen blev stiftet. Bygningerne har fungeret som skole, men blev oprindeligt bygget til udstillingsformål. Rektor Claus Campeotto understreger, at skolens bygninger har mange kvaliteter.

- De åbne gårde med de grønne områder er vi meget glade for, men vi kan se, at på den lange bane er der brug for bedre faciliteter, siger han.

Planerne er i denne uge blevet præsenteret for skolens forældre, og dermed er det blevet bredt kendt, at NGG's byggeplaner kommer til at hænge sammen med en nytænkning af erhvervsområdet, der ligger mellem Hørsholm og Fredensborg Kommuner.

De konkrete planer for erhvervsprojektet i området ved Cirkelhuset afventer en række ting, som Erhvervsstyrelsen skal melde ud i forlængelse af den nye planlov, der er vedtaget i Folketinget. Ideerne skal senere til politisk behandling i kommunerne og er i øvrigt ikke noget, som NGG er involveret i, bortset fra, at skolen ønsker kvalitetsbyggeri af såvel skole som erhvervsbyggeri - og at der ikke er tale om dagligvarer.

