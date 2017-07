Jazzen er tilbage på pubben

Orkesteret, som startede i 1997, er inspireret af Louis Armstrong, King Oliver, Jelly Roll Morton, etc. og har formået at få den gamle sound frem. Det sker med en hel egen stil, der med tuba i stedet for bas og vaskebræt i stedet for trommer, er helt speciel. I 2009 kom jazzsangerinden Eva Lolle til, hvilket gav det syv mands store band endnu et løft.