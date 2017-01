Hvis sneen ligger tungt på taget eller blæsten er voldsom, bliver Humlebæk Hallen tømt for mennesker og aflåst. Men det er en uholdbar situation på lang sigt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jagten på tre millioner er begyndt

Fredensborg - 12. januar 2017 kl. 07:11 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På rådhuset skal alle bunker vendes i håb om, at der kan findes yderligere tre millioner kroner til en istandsættelse af Humlebæk Hallen.

Det står klart efter et møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

For et par år siden afviste politikerne at lukke hallen uden at bygge en ny, og i øjeblikket diskuterer byrådspolitikerne, hvordan der kan findes penge til en midlertid forstærkning af tagkonstruktionen på den 47 år gamle hal.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, oplyser, at pengene måske kan findes på budgettet inde for udvalgets fagramme - alternativet er, at pengene skal gives ekstraordinært via Økonomiudvalget. Det skal belyses nærmere i et nyt notat.

- Vi har en beredskabsplan, der træder til ved ekstremt vejr - altså sne eller blæst, og derfor er vurderingen, at der sikkerhedsmæssigt ikke kan se noget. Hallen lykkes ned, hvis der er fare. Men på et tidspunkt er vi nødt til at gøre noget, og det politiske spørgsmål er, om vi skal bruge otte millioner kroner - måske lidt mere - for en hal de næste 15 år, eller om vi skal bygge en ny hal, uddyber Lars Simonsen.