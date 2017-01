Artiklen: Jægerne rejser mur af halm for at støjdæmpe

Den er indtil videre opført uden godkendelse. På tirsdag skal politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget diskutere, om der skal gives godkendelse til den improviserede støjvold omkring den nordlige skydebane. Jægerne har placeret halmballerne for at dæmpe støjen, og de søger samtidig om lov til at bygge fire skydehuse og indrette endnu en standplads, hvorfra der kan skydes.

Forvaltningen indstiller til, at der gives nej til en ny skydeplads, men en tidsbegrænset godkendelse til fire skydehuse og den store mur af halm. Retspraksis er restriktiv, fremgår det af sagsfremstillingen, da området er et §3 naturområde. Tidligere har kommunen givet tilladelse til et nyt midlertidig klubhus til de mange, der flyver med modelfly, men den tilladelse har Natur- og Miljøankenævnet omstødt. Imidlertid mener forvaltningen, at der findes eksempler på dispensationer til lettere støjdæmpende konstruktioner på lovlige skydebaner.