Alfred Josefsen blev enstemmigt valgt som ny bestyrelsesformand af hele Krogerup Højskoles repræsentantskab den 9. maj og har nu tiltrådt stillingen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Irma-ikonet bliver formand for succesfuld højskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Irma-ikonet bliver formand for succesfuld højskole

Fredensborg - 17. maj 2017 kl. 12:33 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 59-årige Alfred Josefsen, tidligere administrerende direktør for Irma A/S, har sagt ja til at blive ny bestyrelsesformand for Krogerup Højskole, der ligger i Humlebæk.

- Det er selvfølgelig et borgerligt ombud at takke ja til en invitation om at blive formand for Krogerup. Ikke blot fordi Krogerup har fyldt i mit eget liv, men fordi værdierne omkring Krogerup og Krogerups historiske arv som demokratiforkæmper er en særdeles vigtig sag i Danmark, udtaler siger Alfred Josefsen.

Han har selv været elev på højskolen tilbage i 1982, hvor han mødte sin nu ex-hustru, som han fik to børn med. Alfred Josefsen overtager en ledig stol, fordi den tidligere formand, Simon Emil Ammitzbøll (LA), blev udnævnt som økonomi- og indenrigsminister i november måned.

Rikke Forchhammer er meget tilfreds med valget af ny formand.

- Jeg har haft et tæt, godt og professionelt samarbejde med Simon Emil i alle årene, men jeg er sikker på, at Alfred Josefsen er den helt rigtige afløser, og at han kan tilføje højskolen en masse nye tanker. Han har, blandt andet i sin tid i Irma, vist, at han er en fremsynet og modig mand, og så har han et fast fokus på ledelse, som uden tvivl bliver en stor motivation for mig som forstander, vurderer Rikke Forchhammer.

Alfred Josefsen har også opgaver i bestyrelser for blandt andre UNICEF, teateret Aveny-T, Arla Fonden og CBS.