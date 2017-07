Intet tilskud til Fredensborg Slotsmarked

Sidste år fik slotsmarkedet et tilskud på 15.000 kroner. I år må markedet klare sig selv. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fredensborg - 18. juli 2017 kl. 05:17 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Slotsmarked bør fremover kunne være en »selvbærende aktivitet«, og derfor får slotsmarkedet ikke en eneste krone ud af de 30.000 kroner, man havde søgt om i tilskud fra Kulturpuljen 2017. Det har Kulturudvalget besluttet på udvalgets seneste møde.

I ansøgningen havde Fredensborg Handels- og Håndværkerforening ellers fremhævet mange gode argumenter for, at tilskuddet skulle gives, blandt andet at markedet skal »vise Fredensborg som handelsby og potentiel tilflytterby, med et livligt og aktivt forenings- og handelsliv«.

I ansøgningen blev der ligeledes præciseret, at det ansøgte beløb skulle »udgøre økonomisk tilskud til finansiering af tunge og vigtige poster som markedsføring, opsætning og produktion af flyers, uddeling af disse og annoncering i de lokale aviser«.

Fredensborg Handels- og Håndværkerforening regner med omtrent 6.000-8.000 deltagende til dette års slotsmarked, som er det femte af sin slags, og i år er planlagt til at blive afholdt den 9. september. I budgettet kalkuleres der med udgifter for 66.500 kroner (heraf 35.000 kroner til annoncer), og indtægter for 36.500 kroner (hvoraf 21.500 kroner er egenfinansiering).

På det seneste møde har Kulturudvalget dog besluttet, at give afslag på ansøgningen, og henviser til at der i 2016 blev givet et tilskud på 15.000 kroner til slotsmarkedet, med en bemærkning om, at det var sidste gang, udvalget ønskede at give tilskud, da man mener, at markedet bør være en »selvbærende aktivitet«.

Fredensborg Handels- og Håndværkerforening har ikke vendt tilbage på telefonhenvendelser fra Frederiksborg Amts Avis.