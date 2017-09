Inspirationsdag for læseheste

Ved inspirationsdagen vil deltagerne få mulighed for at høre om bibliotekernes tilbud og møde andre læsekredsdeltagere og læseheste. Derudover kommer litteraturanmelder ved Weekendavisen Liselotte Wiemer og fortæller om nogle af årets spændende og interessante udgivelser.

På programmet er også litteraturformidler og anmelder Christine Fur Fischer, der fortæller om Litteratur-terapi: Om hvordan læsning forbedrer menneskelige kvaliteter og giver oplevelsen af flow, som er central for at føle sig lykkelig. Hun fortæller blandt andet om, hvordan brugen af læsning og bøger som terapiform ikke er et nyt fænomen, men at man allerede i oldtiden betragtede bøger som medicin for sjælen. I dag kan hjerneforskningen endda slå fast, at der sker målbare ændringer i hjernestrukturen, når vi læser litteratur.