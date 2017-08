Det er typisk stykgods i meget store mængder, der transporteres med modulvogntog mellem to store terminaler - og terminaler findes der slet ikke på ruten mellem Roskilde og Helsingør. Faktisk er der slet ikke noget konkret behov, overhovedet, og det er et nyt element i en sag, der har udløst store borgerprotester i Fredensborg. Foto: Allan Nørregaard

Ingen gider køre på udskældt rute for megalastbiler

Fredensborg - 15. august 2017 kl. 04:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportbranchen presser på for at få en rute for modulvogntog mellem Roskilde og Helsingør, men branchen kan ikke finde en eneste vognmand, der har et behov. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Allerede nu er A6 mellem Roskilde og Hillerød blevet ombygget for 5,8 millioner kroner for at gøre plads til de 25 meter lange modulvogntog, og borgerne i Fredensborg kæmper en indædt kamp for at undgå, at megalastbilerne skal tværs igennem deres by på vejen til Helsingør.

Imidlertid kan Dansk Industri Transport ikke finde en eneste vognmand, der i øjeblikket har brug for ruten mellem Roskilde og Helsingør.

- Vi har ikke nogen virksomheder, der fra dag 1 står på spring for at køre modulvogntog på ruten. Men det er ikke det samme som at sige, at der ikke i fremtiden vil være brug for ruten. Hvis der er ulykker eller massiv vejarbejde på motorvejsnettet omkring København, vil A6 desuden være en alternativ rute. Der kan ske en udvikling i erhvervsområderne i Frederikssund og Hillerød, og derfor kan man ikke sige, at der i al evighed ikke er et behov, siger Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri Transport.

Sagen udløste sidste år massive protester fra borgere i Fredensborg. Folketingspartierne bag trafikforliget fra 2014 tilbød derfor, at Fredensborg Kommune selv kan betale de ekstra omkostninger ved at ombygge Isterødvejen som en alternativ rute, og det kan udløse en udgift på op til 10 millioner kroner.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, undrer sig:

- Nu skal vi vist have lavet en egentlig behovsanalyse. Vi skal jo hverken bruge statslige eller kommunale skattekroner på noget, hvis der slet ikke er et behov, siger han.

