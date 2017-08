I denne uge har der været mange prøver i Fredensborg Gl. Bio, og de fortsætter denne weekend. Cabaretten bliver en festlig tur tilbage til 1957 - indlagt syrlig, morsomme drops fra nutiden, her 60 år senere, hvor tiden har ændret sig - måske til en knap så sukkersød tid? Latter skal der ikke spares på. Foto: Steffen Slot

I biffen er det sommer - med sang og skarpt bid

- Det er nogle sange, som publikum vil elske at synge med på. »Skibet skal sejle i nat« og »Åh, Marie, jeg vil hjem til dig« og »Mandalay«. Da vi havde fundet dem, tænkte vi, at det bliver alligevel for sukkersødt. Vi måtte lave noget mere, og derfor kommer der nogle sketches. Om sprogforbistring og børneopdragelse. De invasive arter, de engelske og amerikanske ord, der tager over, det optager mig meget, varslede Thomas Malling og løftede sløret for lidt af det, der er i vente: