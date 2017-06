Høj musik på Bjerre strand

Nordsjællands Politi blev kort før midnat natten til mandag tilkaldt, da beboere i nærheden af Bjerre Strand havde problemer med at falde i søvn. I den skønne midsommeraften havde unge taget ophold på stranden, hvor de spillede musik så højt, at det var til ulempe for de omkring boende. Ordensmagten sørgede for, at der blev skruet ned for musikken.