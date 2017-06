Historisk pavillon sælges fra jysk gård

Og hvilken havepavillon! Træet er kernetræ, sandsynligvis pinjetræ, og pavillonens historie kan spores helt tilbage til årene 1902-1904, hvor Villa Zoar på Skipper Alle i Fredensborg blev opført. Pavillonen stod i pragtvillaens enorme have frem til midten af 1980'erne, hvor den daværende ejer, direktør Køie, udstykkede til Zoarparken. Landskabsarkitekt Paul Le Fevre var involveret i projektet og fik lov til at pille pavillonen ned og tage den med hjem til Bækgården i Blegind, hvor han boede.

Man kan få kontakt til sælger Hans Østergaard via et opslag i facebookgruppen »Ting til salg i Fredensborg«. Buddene starter ved 50.000 kroner, og Hans Østergaard oplyser, at der ikke medfølger et tag, men et fundament, som han selv har fået støbt på mål. Der findes bygningstegninger med de originale mål.