Se billedserie Finanskrisen ramte boligmarkedet, og den gamle Asminderød Skole fik lov til at stå i forfald i næsten fem år - uden elever. Foto: Lars Skov

Her gør kommunen klar til salg

Fredensborg - 03. juli 2017 kl. 04:14 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen gør klar til at sælge ejendomme i først og fremmest Karlebo og Humlebæk, skriver Frederiksborg Amts Avis. ´ På tre år har Fredensborg Kommune solgt ejendomme for 26.732.000 kroner. Salget af den gamle Asminderød Skole indbragte otte millioner kroner, og desuden tjente kommunen også en del millioner kroner på at sælge arealer i Nivå til den nye privatskole, Per Gyrum Skolen.

Nu er der lavet en status over de grunde og boliger, som kommunen stadig har mulighed for at sælge. Her kommer en oversigt over en række af projekterne:

Toftegårdsvænget 125-147 + 101-123

Kommunen ønsker ikke at være boligudlejer af ældreboliger og pensionistboliger, og derfor lægger byrådspolitikerne op til et salg.

Boligerne er i dårlig stand og trænger til vedligeholdelse. Beboerne har i længere tid været utrygge ved et salg af frygt for, at det udløser højere husleje. Den seneste melding fra politikerne er, at boligerne skal sælges, gerne til en privat investor og ikke nødvendigvis et boligselskab.

Boserupvej 101B, Humlebæk

Arealet har netop været i offentligt udbud uden at der kom nogle bud på ejendommen. Humlebæk Lille Skole har dog vist interesse for at købe, men skolen havde brug for mere tid til at undersøge sine muligheder, fremgår det af en orientering til Økonomiudvalget.

Sagen er endnu ikke helt afsluttet.

Karlebovej 23, Karlebo

Arealet egner sig til byggeri af én helårsbolig. Grunden ligger foran en firelænget gårdbebyggelse og ved siden af et stråtækt længehus. Der er udsigt over markerne, og kirketårnet på Karlebo Kirke kan anes. Den nærmeste ejendom, Karlebovej 25, har ni heste, hvilket svarer til 3,1 dyrehold. Hvis Karlebovej 23 bebygges, vil det ske tættere end 50 meter på naboejendommen, hvorefter der ikke kan udvides til flere husdyr, fremgår det af en status. Grunden har tidligere været materielplads for kommunen, og derfor skal der fjernes forurening til en anslået udgift på 100.000 kroner. Salget af grunden skal ske i 2018, hvor der er lavet en ny lokalplan for området.

Gunderødvej 46, Karlebo

Det nuværende tennisanlæg skal flyttes fra det gamle idrætsanlæg, og Økonomiudvalget skal i august tage stilling til en salgsstrategi for ejendommen.

Når arealet kommer i udbud, skal en tilbudsgiver præsentere et skitseprojekt for at udnytte ejendommen.

Dageløkkevej 56, Humlebæk

Investoren bag boligprojektet Dageløkke Ege er interesseret i at købe grunden under visse forudsætninger, og det er ved at blive forhandlet på plads mellem investor og forvaltning.

Når drøftelserne er afsluttet, skal politikerne tage stilling til sagen.