Her er de nye tal for borgmesterens taxa-kørsel

- Nu er jeg meget opmærksom på at få et lift med kommunens medarbejdere, hvis vi skal til samme arrangement, eller jeg tager tog og bus. Eller cykel. Men nogle ting er svære at klare på cykel, eksempelvis når jeg kører ud til et diamantbryllup med en kurv fra kommunen, siger Thomas Lykke Pedersen og tilføjer, at taxaudgifterne formentlig nu er så langt nede, at der findes mange borgmestre, der får flere penge udbetalt om året for kørselsgodtgørelse i egen bil.

- Jeg ved, at der vil være nogle, der ikke forstår, hvis taxaudgifterne ligger for højt. Men jeg har jo ikke kørekort, og derfor kan det være nødvendigt at tage en taxa, når jeg skal varetage mine hverv. For der skal jo være et rationale i den måde, jeg bruger min tid - det kan tage for lang tid for mig at bruge bus, cykel eller tog, siger borgmesteren.