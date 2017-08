Her er argumenterne for, at gælden kun er 396 millioner kroner

Frederiksborg Amts Avis har i en række artikler fremlagt økonomiske nøgletal for Fredensborg Kommune. Denne artikel redegør for en del af den politiske argumentation omkring nøgletallene.

Fredensborg - 04. august 2017 kl. 11:29 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klimagæld og indefrosne ejendomsskatter skal modregnes i kommunens gæld, lyder et politisk synspunkt.

Du skylder 10.000 kroner i banken, og din ældste søn spørger, om han må låne 5.000 kroner af dig. OK, siger du - og øger dit overtræk på din konto, så du nu skylder 15.000 kroner.

Aftalen er, at din knægt betaler pengene tilbage, inden han flytter hjemmefra. Hvor meget skylder du så? Banken siger naturligvis 15.000 kroner, men man kan argumentere for, at gælden kun er på 10.000 kroner.

Samme argument går igen, når det politiske flertal omkring borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) omtaler gælden. På papiret er gælden samlet set steget fra 567 millioner kroner til 589 millioner kroner i årene fra 2010 til 2016, viste en intern opgørelse i foråret. Det dækker imidlertid over, at de ældre borgere i Fredensborg Kommune har benyttet sig af muligheden for at indefryse ejendomsskatter til en samlet værdi af 145 millioner kroner. Tallet er steget med 42 millioner kroner på blot seks år, og kommunen har lånt pengene for at låne dem videre til borgerne. Det er en udvikling, som byrådspolitikerne ingen indflydelse har på.

Med andre ord: Man kan politisk argumentere for, at Fredensborg Kommune først og fremmest skal navigere efter den samlede gæld minus det, som borgerne skylder i indefrosne ejendomsskatter. Altså 589 millioner kroner minus 145 millioner kroner = 444 millioner kroner.

Næste politiske skridt er at modregne klimagælden, der er vokset fra 0 kroner i 2010 til 48 millioner kroner i 2016. I de seneste seks år har kommunen investeret for 48 millioner kroner i energirenoveringer og klimaprojekter, der samlet set har en lav tilbagebetalingstid og dermed er økonomisk fornuftige. Regnestykkerne viser, at den årlige besparelse er større en udgifterne til renter, og derfor betragtes klimalånene som en fornuftig investering. Et politisk argument lyder, at de 48 millioner kroner skal modregnes i gælden, der således ender på 396 millioner kroner og kaldes den »ordinære gæld«. Den er i øvrigt faldet fra 464 millioner kroner i 2010, og det svarer til knap 10.000 kroner per indbygger i kommunen. Hvis budgettet holder for i år, vil gælden være faldet med yderligere 31 millioner kroner ved årsskiftet.

