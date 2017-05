Handicapforening: - Vi har kæmpet for den dør i mange år

- Vi havde arbejdet på det i flere år, så pludselig at få sådan en mail, det var dejligt. Det var en sejr. Det var et stort ønske fra vores side, som kommunen havde imødekommet. Vi har kæmpet for at blive accepteret, og for at få politikere og embedsfolk til at få øjnene op for situationen, og skabe forståelse. Men vi er lykkedes med det, må man sige. I løbet af årene har vi vundet stor forståelse, siger Jens Andersen.