Fredensborg Kommune vil spare en million kroner på at lade grundejere på private fællesveje og private arealer betale for deres egen gadebelysning. Foto: Kasper Blomgren

Send til din ven. X Artiklen: Grundejere skal selv betale for gadebelysning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejere skal selv betale for gadebelysning

Fredensborg - 07. marts 2017 kl. 05:17 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En regning på omtrent én million kroner årligt for gadebelysning på private fællesveje og private arealer er udsigten for Fredensborg Kommune fra den 1. juli næste år, selvom kommunen ikke lovmæssigt er forpligtet til at dække udgiften.

Den udsigt har ikke tiltalt byrådet, som på det seneste byrådsmøde derfor besluttede, at grundejerne på de private fællesveje og private arealer selv må til lommerne og betale for gadebelysningen. Ekstraudgiften for den enkelte grundejer vurderes til at komme ligge på 400 kroner om året.

At finde et system, hvor grundejerne selv skal betale for gadebelysningen, bliver ikke administrativt dyrt, ifølge Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- Det har jeg ikke en forventning om, at det bliver. Det er ikke så svært at administrere. Det er der ikke noget dyrt i, for vi kender i forvejen til de private fællesveje. Det har også noget med ligebehandling at gøre. Vi må ikke betale for gadebelysningen på en privat fællesvej, medmindre der er en offentlig institution, siger han.

Steen Ulsøe Hansen er formand for grundejerforeningen Vilhelmsro i Fredensborg, og han er ikke begejstret for nyheden.

- Vi er slet ikke blevet hørt. Jeg synes ikke, at det er i orden, og jeg kan se mange problemer i det. Det er en anden måde at lave ekstrabetaling for os.

Fredensborg Kommune indgik i januar 2016 en aftale med DONG Energy A/S om at overtage gadebelysningen på samtlige veje og stier, ud fra en forventning om en årlig millionbesparelse. Overtagelsen omfatter 10.740 lamper, hvoraf kommunen betaler for 1700 lamper, som er placeret på privat fællesvej eller privat areal.