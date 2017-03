Send til din ven. X Artiklen: Grundejere skal selv betale for gadebelysning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejere skal selv betale for gadebelysning

Fredensborg - 07. marts 2017 kl. 05:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

fredensborg: En regning på omtrent én million kroner årligt for gadebelysning på private fællesveje og private arealer er udsigten for Fredensborg Kommune fra den 1. juli næste år, selvom kommunen ikke lovmæssigt er forpligtet til at dække udgiften.

Den udsigt har ikke tiltalt byrådet, som på det seneste byrådsmøde derfor besluttede, at grundejerne på de private fællesveje og private arealer selv må til lommerne og betale for gadebelysningen.

Ekstraudgiften for den enkelte grundejer vurderes til at komme ligge på 400 kroner om året.

Overtog 10.740 lamper

Fredensborg Kommune indgik i januar 2016 en aftale med DONG Energy A/S om at overtage gadebelysningen på samtlige veje og stier, ud fra en forventning om en årlig millionbesparelse.

Overtagelsen omfatter 10.740 lamper, hvoraf kommunen betaler for 1700 lamper, som er placeret på privat fællesvej eller privat areal. Samtidig er der 2800 lamper placeret på privat fællesvej eller privat areal, som kommunen ikke betaler for. Dette hænger sammen med, hvilken kommune, som vejen tilhørte før struktureformen.

Kommunen er ifølge privatvejsloven ikke forpligtet til at dække udgiften for gadebelysningen på private fællesveje og private arealer. Derfor skal driften og vedligeholdelsen af de overtagne lamper i 2017 sættes i udbud.

Ifølge privatvejsloven skal kommunen stå for en del af udgiften, hvis der eksempelvis ligger en offentlig institution på en fælles privatvej. Men ifølge kommunen er der »som udgangspunkt ikke på de private fællesveje forhold, der begrunder at kommunen skal betale for vejbelysningen«, fremgår det af sagsfremstillingen. Hvis en grundejer måtte være af en anden opfattelse, vil der være mulighed for at gøre indsigelse, fremgår det dog.

Bliver ikke dyrt

Det lyder som om, at det kan blive dyrt, administrativt, for kommunen at udvikle et system, hvor grundejerne selv skal stå for betalingen af belysningen?

- Det har jeg ikke en forventning om, at det bliver. Det er ikke så svært at administrere. Det er der ikke noget dyrt i, for vi kender i forvejen til de private fællesveje. Det har også noget med ligebehandling at gøre. Vi må ikke betale for gadebelysningen på en privat fællesvej, medmindre der er en offentlig institution. , siger Lars Simonsen.

Hvordan implementeres dette system helt konkret? Skal DONG ud at sætte nye målere op?

- Præcist hvordan det kommer til at fungere, må jeg blive svar skyldig på indtil videre. Men nej, det kan man godt styre, det er ikke svært at adskille. Jeg går ud fra, at det ikke er særligt kompliceret, at differentiere, om det er offentlig eller privat vej. Boligselskaberne betaler jo også selv deres egen regninger nu, siger Lars Simonsen.

Kan se mange problemer

Steen Ulsøe Hansen er formand for grundejerforeningen Vilhelmsro i Fredensborg, og han er ikke begejstret for nyheden.

- Vi er slet ikke blevet hørt. Jeg synes ikke, at det er i orden, og jeg kan se mange problemer i det. Det er en anden måde at lave ekstrabetaling for os. Vi har i forvejen problemer nok med at vedligeholde de rekreative områder, som kommunen har pålagt os at vedligeholde. Jeg kan ikke se, hvordan vi skal kunne stå for at indkræve betalingen, hvis vi bliver pålagt den opgave. Så jeg ser det som et problem. Hvad med de stier, vi deler med to andre grundejerforeninger? Bliver det så en procentvis fordeling?

Fredensborg Kommune besluttede i januar 2016 at overtage ansvaret for gadebelysningen fra DONG Energy A/S.

Ifølge Lars Simonsen var motivationen for overtagelsen, at kommunen over en kort årrække kunne spare en del penge ved selv at stå for belysningen, fordi kommunen betalte en uforholdsmæssig dyr leje til DONG for gadelamperne. gram