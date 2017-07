Send til din ven. X Artiklen: Groft overfald kan være bandevold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Groft overfald kan være bandevold

Fredensborg - 28. juli 2017 kl. 07:56 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har ingen kommentarer, men alt tyder på, at et groft overfald mandag aften ved Nivå Centret er banderelateriet. Offeret mangler endnu at blive identificeret - han har ikke selv meldt sig. To formodede gerningsmænd er på fri fod, og en tredje - en 20-årig mand er anholdt og blev torsdag varetægtsfængslet i 14 dage.

Han er sigtet for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens §245 stk 1. Politiet mener, at han mandag aften ved 18-tiden sparkede, slog og trampede en mand i hovedet og kroppen på et græsareal ved Nivå Centret. To navngivne mænd er efterlyst for at være med til overfaldet, og derfor blev dørene lukket, da den 20-årige blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Manden blev anholdt onsdag klokken 12.43 og blev fremstillet umiddelbart før tidsfristen på 24 timer efter sin anholdelse. Han nægtede sig skyldig, men den beskikkede forsvarer lod oplyse, at han subsidiært mente, at der var tale om den milde voldsparagraf, altså §244. Med andre ord: Hvis retten senere skulle dømme ham skyldig i vold, mente han kun, at det skulle være for mild vold.