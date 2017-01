Fra Grønholt Landsbylaug Kenneth Ajslev og Jens Grove-Rasmussen - med et stykke af det eftertragtede fiberkabel til lynhurtigt internet til 104 nye husstande - sammen med borgmester Thomas Lykke Pedersen.Foto: Presse

Grønholt landsby får hurtigt bredbånd

Fredensborg - 26. januar 2017 kl. 09:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For langt de fleste er et godt signal på mobiltelefonen og lynhurtigt internet med fibernet og 4G en selvfølge. Men i store dele af Fredensborg kommune er virkeligheden en anden: her kører internettet i sneglefart og der er store huller i mobildækningen.

Det skal der nu gøres noget ved, har byrådet besluttet.

Med en bevilling på knap 9 millioner kroner over fire år kan kommunen fremover understøtte nye samarbejder mellem fx ejerforeninger og teleselskaber, eller yde medfinansiering på ansøgninger til den statslige bredbåndspulje. Det sidste er allerede lykkedes, da Grønholt Landsbylaug lige inden jul fik bevilget 2,5 mio. kr. fra den statslige bredbåndspulje. Dermed kan 104 nye adresser i kommunen se frem til at få et velfungerende bredbånd via YouSee, og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen:

- Dette er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan få tingene til at ske i fællesskab. Først og fremmest i kraft af, at Grøntholt Landsbylaug har lagt en imponerende indsats i at få dette projekt på skinner og sikret sig både opbakning og medfinansiering fra laugets medlemmer, siger Thomas Lykke Pedersen i en pressemeddelelse.

I Grønholt Landsbylaug vakte nyheden om bevillingen stor glæde:

- Vi har i mange år haft et godt samarbejde internt i landsbylauget, så det var helt naturligt at gå i gang med denne omfattende ansøgning, siger Jens Grove-Rasmussen og Kenneth Ajslev, som anbefaler, at man i tilsvarende projekter går i gang i god tid med at samle lokal opbakning og finansiering, samt bruger kommunen som sparringspartner.

Bevillingen på 2,5 millioner kroner fra bredbåndspuljen er den første i kommunen. Fredensborg Kommune har ydet en medfinansiering på 104.000 kroner, som blev bevilget af Økonomiudvalget i foråret for at understøtte projektet.