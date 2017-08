Grød-slim udløser kæmperegning for nyt stadion

Silt, tørv og gytje er fundet i store mængder i jorden under det, der skal blive det nye atletikstadion i Fredensborg, og det øger udgifterne fra seks millioner kroner til samlet set omkring 9.4 millioner kroner. Umiddelbart er der intet at gøre andet end at betale.

- Det er møjirriterende, det er rigtig ærgerligt, og vi skal selvfølgelig have en politisk diskussion af, hvad vi nu skal gøre. Min vurdering er, at det ikke giver mening at stoppe arbejdet. Hen over sommeren opstod de første problemer, og vi har diskuteret sagen på et formøde på rådhuset for et par dage siden. Det er en af de sager, hvor vi har været meget uheldige, siger Per Frost Henriksen (S), der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget.