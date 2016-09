Se billedserie Vedtægtens angivelse af, at disse beløb »kan tilbagebetales efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler« kan efter en sproglig fortolkning ikke indebære en hjemmel for bestyrelsen til at bestemme, at der ikke (længere) skulle tilbagebetales indskud, fremgår det af dommen fra retten i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Golfklub tabte sag om kæmpe indskud

Fredensborg - 14. september 2016 kl. 05:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Golf Club i et dilemma. De første tidligere medlemmer har vundet i retten og skal have indskud på 28.800 kroner udbetalt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: 11 tidligere medlemmer stævner golfklub

En golfklub kan ikke sælge et særligt dyr medlemskab med løfte om, at en del af indskuddet betales tilbage - for derefter at suspendere tilbagebetalingen med henvisning til en paragraf langt nede i vedtægterne, fordi golfklubbens økonomi pludselig er presset.

Det har retten i Helsingør afgjort.

Nu skal Fredensborg Golf Club beslutte, om klubben vil anke dommen, der ellers kan betyde, at op mod 150 medlemmer skal have op mod to millioner kroner udbetalt i indskud, fordi de valgte at betale 18.000 kroner for at melde sig ind i golfklubben i de glade 00'ere. Det skete med løfte om, at 14.400 kroner ville blive udbetalt, når de meldte sig ud. Imidlertid blev klubben rekonstrueret økonomisk i 2011 og siden at klubben fastfrosset de mange indskud med henvisning til klubbens dårlige økonomi.

- Jeg har ingen kommentarer til dommen, før vi har drøftet emnet i bestyrelsen og senere orienteret vores medlemmer. Det er bestyrelsen, der tager en beslutning, men det er klart - vi lægger jo øret til jorden for at lytte til, hvad medlemmerne siger om sagen. Vi er jo ikke en privat virksomhed, siger Per Møller, der er kasserer i Fredensborg Golf Club.

Læs mere i dagens Frederiksborg Amts Avis - blandt andet kommentarer fra det ægtepar, der har lagt sag an mod golfklubben for at få indskuddet tilbage. Samt kommentar fra den advokat, der forbereder gruppesøgsmål mod Fredensborg Golf Klub.

