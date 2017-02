Gal nordmand tæt på flere påkørsler i narkobrandert

Blandt andet var bilen en meter eller to fra at køre frontalt ind i en lastbil, som måtte bremse og undvige ud i rabatten. Føreren af den hvide Mercedes Vito overhalede også over dobbelt-optrukne linjer.

I rundkørslen ved Lundebakken i Fredensborg måtte en cyklist springe for livet, for at undgå at blive påkørt af den hvide Mercedes Vito. Et vidne satte her efter den hasarderede bilist i sin egen bil, og det lykkedes til sidst politiet at stoppe føreren af den hvide Mercedes Vito på Rendelæggerbakken i Hillerød omkring klokken 13.