Byggeriet af den nye skole i Fredensborg fik gælden til at stige i en kort periode omkring år 2011 og 2012.

Gælden falder - men flyt, så er den lavere

Fredensborg - 03. august 2017 kl. 06:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gælden falder i Fredensborg Kommune, men den er stadig højere end i to af nabokommunerne.

Gæld og økonomi ser ud til at blive et af kommunalvalgets hovedtemaer i Fredensborg Kommune, og derfor kommer her en opgørelse over nogle af de nøgletal, der er relevante.

De er trukket fra Danmarks Statistik og viser den samlede gæld per indbygger set over årene 2011 til 2016. Tallene viser, at gælden steg kortvarigt omkring 2012, hvor den nye skole i Fredensborg skulle finansieres. Derefter er den faldet med godt 1.500 kroner per indbygger, så den ved udgangen af 2016 lå på 14.453 kroner per indbygger. Det skyldes afdrag og til dels også et stigende antal indbyggere i kommunen.

Hvis man sammenligner Fredensborg Kommune med nabokommunerne, kommer Hørsholm Kommune ind på en klar 1. plads med en gæld på 9.483 kroner per indbygger. Helsingør endte regnskabsåret med 11.425 kroner i gæld per indbygger, imens Hillerød Kommune ligger en anelse over Fredensborg Kommune. Såfremt politikerne synes, at det er et højt beløb, kan de skæve til Gribskov Kommune, hvor gælden per indbygger er over 19.000 kroner.