Gadelamperne skal fremover selv justere lyset efter behov

Frederikssund Kommunen blev i søndag og mandag sikret med sammenlagt 1400 meter Water Tubes.

Allerede søndag udlagde 12 frivillige 255 meter Water Tubes i Hyllingeriis, og mandag fortsatte 20 frivillige arbejdet med at sikre Frederikssund midtby med Water Tubes, og mandag ved 16-tiden kunne beredskabsdirektør Kim Lintrup fortælle, at arbejdet gik planmæssigt.

- Vinden driller en lille smule, men vi har stadig god tid, så vi skal nok nå det, fastslog han.

Også beboere rundt omkring i Frederikssund gjorde deres for at sikre mod vandet med fyldte sandsække.

Prognoserne for vandstanden i fjorden er stadig på mellem 170 og 180 centimeter over normal vandstand, og vandstanden forventes at toppe mellem klokken 6 og 8 tirsdag morgen.

Klokken 17 mandag aften er vandet i Hornbæk havn allerede steget til 146 cm over normalt og nåede næsten op til sejlklubbens hus.

Frivillige har dagen igennem fyldt sandsække på havnen, som tog voldsomt skade, da Bodil ramte for to år siden.

Jonathan Witzke blev træt af tøjbranchen og valgte møbler i stedet. Dem er han vokset op med, og har nu åbnet butik i Hovedvagtsstræde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da Jonathan Witzke, 33 år, så Berthelsens tidligere pejsebutik i Hovedvagtstræde var han ikke et sekund i tvivl: her kunne der indrettes en lækker butik med møbler, kunsthåndværk og interiør i det hele taget - og sådan blev det. Første december slog Jonathan dørene op til butikken, som har fået familiens efternavn Witzke, og her kan man på 300 kvadratmeter fordelt på tre etager lade sig inspirere. For netop indretning gør Jonathan meget ud af.

- Folk skal kunne forestille sig, hvordan en sofa eksempelvis kunne tage sig ud hjemme hos dem selv, forklarer Jonathan, som selv er vokset op med møbler.

Hans far, Jarl Witzke drev i mange år den legendariske Botikken i Hellerup. I dag har han sit eget interiørfirma som han driver hjemme fra privaten på Stokholmsvej i Espergærde. Og far og søn har meget ud af den sparring, de kan give hinanden.

Startede i tøjbranchen

Jonathan er oprindelig uddannet inden for tøj. Men han fik en uvilje mod den flygtighed, der kendetegner tøjbranchen, hvor der hele tiden skal ske nyt, nyt, nyt. Derfor blev det meget naturligt møbelbranchen, der tiltrak sig hans interesse. Når det handler om kvalitetsmøbler er der ikke den samme brug og smid væk-kultur.

- Jeg var træt af, at alting gik så stærkt, og ville hellere sælge noget, som folk kunne blive glade for i lang tid.

- Jeg kom til en møbelbutik i København og fik lov at drive den på de præmisser, jeg synes er rigtige. Det vil sige, at man ikke oplevede udsalg i tide og utide. Og det kommer man heller ikke til her i Helsingør. Butikken i København blev sådan en succes, at den ekspanderede med fire nye butikker, så noget må jeg jo have gjort rigtigt, smiler Jonathan.

Han og kæresten Maureen, som studerer turisme på Ålborg Universitets afdeling i København og som netop har fået job i Helsingør Kommune, er så at sige flyttet ind i bagbutikken i Hovedvagtstræde, hvor de bor i en lejlighed med deres halvandet år gamle datter, Annabell.

- Det er jo fantastisk at bo midt i byen og så alligevel så tæt på naturen, siger Jonathan Witzke.

Optaget af Arne Jacobsen

Butikken er indrettet med kvalitetsmøbler - både nye og gamle. I kælderen er der nemlig indrettet en retro-afdeling, hvor man kan finde velholdte møbelklassikere, som Johathan og Jarl finder rundt omkring.

- Jeg selv er meget optaget af Arne Jacobsens design, og det er selvfølgelig min far, der har åbnet mine øjne for det. Han har vist mig, hvad kvalitet er. Det er det, jeg er opvokset med.

Både Jarl og Jonathan maler, og derfor er det deres kunst, der pryder væggene i det skønne butikslokale med de skæve vinkler. Men senere er det meningen, at skiftende kunstnere skal kunne vise deres kunst.

- Det her skal ikke kun være en møbelbutik. Det skal også være en slags værested. Et åndehul, hvor man kan nyde god kvalitet, måske købe en kop kaffe, mens man lader sig inspirere.

Hestestald, swimmingpool, egen badebro, ridebane og sauna er bare nogle af de ting, der følger med til den kæmpe ejendom af en herregård, som også er en hesteejendom, der i slutningen af november sidste år blev sat til salg på www.lilienhoff.dk til en pris på 55 millioner kroner, hvilket gør stedet til Frederikssund Kommunes muligvis dyreste bosted.

Herregården har dog nu været til salg i over et år uden at have fundet nye ejere, og prisen er nu sat ned til 45 millioner kroner med en udbetaling på 2.250.000 kroner.

Hos ejendomsmægler Lilienhoff, der er specialiserede i liebhaverboliger, er man dog ikke bekymrede for at få solgt den store herregård, selv om det muligvis ikke er et salg, der ligger lige om hjørnet.

- Der er jo ikke så mange købere til en ejendom som den her og i den prisklasse, men hvis man tager det i betragtning, har der alligevel været flere ude at se på stedet. Og så er det jo ikke unormalt, at boliger bliver sat ned med omkring 20 procent, det virker bare voldsomt, når vi er ude i den slags beløb, siger Hans Lilienhoff fra Lilienhoff A/S, der har Torp Ladegård til salg.

Ejendommen har eksisteret i mange år, mens hovedbygningen, der ligger der i dag først blev bygget i 1989, efter at den gamle gård fra 1889 var revet ned. Bygningen måler 868 kvadratmeter, mens der hører lige knap to kvadratkilometer (1.904.850 kvadratmeter, red.) til, hvilket svarer til 190 hektar - omkring 300 fodboldbaner.

Den store gård ligger ud til Roskilde Fjord, og har sin egen anlægsbro, hvor skibe kan lægge til. Der er også jagtmuligheder med råvildt, fasaner og musvåger i nærheden, mange hestefaciliteter og plads til, at en helikopter kan lande på grundens heli-pad.

- Vi er ved supergodt mod i forhold til ejendommens pris og beliggenhed. Der har været en fornuftig aktivitet. En ejendom som den her kan blive solgt, hvis man lige rammer den rigtige køber, der forelsker sig i stedet, men det er ikke til at sige, hvornår det bliver, siger Hans Lilienhoff.

Kanalen ved Havnevej i Frederiksværk fik 2. juledag en »prop«. Tonsvis af jord og sten blev i formiddagstimerne hældt i kanalen for at lukke den forud for den forventede stormflod Urd, der er udsigt til rammer fjorden i løbet af aftenen og natten, hvor DMIs prognose mandag eftermiddag lyder på cirka 150-155 cm over daglig vandstand natten mellem den 26. og 27. december.

Som det skete ved stormfloden efter »Bodil« er kanalen nu lukket fra fjordsiden. Samtidig lukkes for kanalen, så der ikke ledes vand fra Arresø ind i kanalen. Et par tusinde sandsække klargøres til eventuel brug, og diger kontrolleres, ligesom pumpeudstyr er kørt i stilling omkring Havnevej. Således er broen over kanalen spærret helt af. Samtidig er Havnevej i Frederiksværk lukket for trafik ved Stark.

Beredskabsplanen handler først og fremmest om at sikre Frederiksværk midtby, herunder Frederiksværk Gymnasium & HF og Frederiksværk Camping & Vandrehjem og husene i Strandgade. Ved gymnasiets indgangsdøre er der lagt sandsække.

Borgerne opfordres til at holde øje med opdateringer på Halsnæs Kommunes hjemmeside, ligesom Nordsjællands Politi allerede har udsendt flere varsler via sms-tjeneste. Man kan også følge med ny om vandstanden via DMIs hjemmeside.

Mandag formiddag var der hektisk aktivitet i Skyllebakke Havn, hvor beboere og tilkaldte hjælpere var i gang med at sikre de 65 boliger mod truende oversvømmelser fra Roskilde Fjord med fyldte sandsække.

- Vi gør, hvad vi kan med at fylde sække og lave spærringer nede ved fjorden og vores havn og hjælper hinanden, fortæller Jette Andersen, der er formand for beboerforeningeni Skyllebakke Havn. Hun oplyser, at beboerne gik i gang klokken 10 og viceværten var også var mødt med en trailer og et par mand til at hjælpe med de tunge sandsække

- Det er for at lave så meget som muligt, mens det er lyst, siger formanden, der ikke har det så godt med risikoen for oversvømmelser.

- Vi har jo prøvet det før desværre. Det er derfor, vi gør det. Det er også pyskisk for lige som at gør noget. Så har vi gjort noget, og vi håber selvfølgelig, at vandet bliver, hvor det skal, siger Jette Andersen

61-årige Stig Gjesing fra Vellerup Sommerby i Hornsherred husker stadig det telefonopkald, han modtager tirsdag den 27. september 2016 omkring klokken 16.15, og som med et trylleslag for altid ændrer hans liv.

- Der er sket Mikkel noget forfærdeligt, lyder beskeden.

Stigs søn Mikkel Gjesing er omkommet i en voldsom trafikulykke. Mikkel bliver dræbt på stedet, da en 19-årig mand kører frontalt ind i hans bil. Mikkel Gjesing bliver 25 år.

- At få at vide, at ens barn er blevet slået ihjel, er den værste besked, man kan få som forælder. Det er den største sorg, der rammer én. Det virker så uretfærdigt, at man som forælder skal sige farvel til sit barn. Det bør jo være omvendt, siger Stig Gjesing.

Mikkel bliver bisat fra Skibby Kirke den 6. oktober.

- Der er vel 250 mennesker i kirken den dag. Den er helt fyldt. Flere end 100 mennesker må vente udenfor. Det er den mest frygtelige dag i mit liv. Men samtidig er det også en dag, jeg husker med en form for glæde. Tænk, at et menneske på 25 år har dannet så mange relationer, at så mange mennesker møder op for at sige farvel. Det gør mig stolt som far, siger Stig Gjesing.

Nu lever Stig Gjesing videre for sin afdøde søns skyld. Men også den tilbageværende del af familien spiller en afgørende rolle i Stig Gjesings kamp tilbage til livet.

- Jeg tillader ikke mig selv at gå i hundene. Det vil ikke være i Mikkels ånd at sumpe hen. Jeg har også stadig to børn og tre børnebørn, som jeg skylder at være der for, forklarer Stig Gjesing.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 22. december.