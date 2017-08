Fulde mænd anholdt på byggeplads

Lørdag aften omkring klokken 22.30 anmelder et vidne, at der er et formodet tyveriforsøg i gang på en byggeplads ved Boserupvej i Humlebæk. Anmelder har set nogle personer bære rundt på ting på byggepladsen, og da en patruljevogn når frem til stedet, træffer betjentene to polske mænd, der er godt berusede, men som ikke har nogle koster på sig. De to mænd bliver dog anholdt, afhørt og er her søndag morgen blevet løsladt sigtet for indbrudsforsøg. Politiet afventer at forurettede bygherre finder ud af, om der er stjålet noget fra byggepladsen, oplyser Nordsjællands politi.