Den 9. september er der igen slotsmarked i Fredensborgs bymidte. Og ligesom tidligere år får slotsmarkedet økonomisk støtte fra kommunen. Det holdt dog hårdt i år, indtil borgmesteren valgte at træde til og finde pengene på en såkaldt arrangementskonto. Her et foto fra sidste års slotsmarked. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fredensborg Slotsmarked får alligevel kommunal støtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborg Slotsmarked får alligevel kommunal støtte

Fredensborg - 24. juli 2017 kl. 15:50 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremtiden ser alligevel lys ud for Fredensborg Slotsmarked, som efter planen afholdes for femte år i træk lørdag den 9. september i Fredensborgs bymidte.

Der var opstået usikkerhed om slotsmarkedets fremtid, da Kulturudvalget på udvalgets seneste møde besluttede at give afslag til Fredensborg Handels- og Håndværkerforening, som havde søgt om 30.000 kroner i støtte til arrangementet, der vurderes at koste 66.500 kroner i alt. Afslaget blev givet med den begrundelse, at slotsmarkedet bør være en såkaldt »selvbærende aktivitet«.

Nu viser det sig dog, at Fredensborg Slotsmarked alligevel kan se frem til økonomisk støtte fra kommunen, forklarer formand for Kulturudvalget, Ulla Hardy Hansen (K).

- De får penge. Borgmesteren er trådt til, og har foretaget en borgmesterbeslutning, om at kommunen skal støtte slotsmarkedet. Han har skrevet rundt til gruppeformændene, og der har ikke været nogen kommentarer. Borgmesteren mener, at slotsmarkedet skal fortsætte, og derfor har han fundet pengene på en arrangementskonto, som borgmesteren råder over. Der er tale om 20.000 kroner. Sagen kommer efterfølgende op i Økonomiudvalget, siger Ulla Hardy-Hansen.

Kulturudvalgsformanden forklarer, at udvalget de seneste to år har støttet slotsmarkedet »af et godt hjerte«.

- Slotsmarkedet har været en bragende succes. Problemet er, at Kulturpuljen kun dækker over musik og teater, og med slotsmarkedet er der tale om decideret handel. Derfor kunne vi i Kulturudvalget ikke blive ved med at støtte. Det bør være Erhvervsudvalget, de skal henvende sig til. Men jeg har talt med Erhvervsudvalgets formand, Thomas Elgaard Larsen (V), og han siger, at de ingen penge har. Derfor talte jeg med borgmesteren. Vi synes alle, at slotsmarkedet skal fortsætte. Det var jo kommunen, der ønskede, at der skulle være et slotsmarked for fem år siden. Første år støttede kommunen med 400.000 kroner, og året efter med 300.000 kroner. Derefter sagde man, at nu måtte de selv klare det, fortæller Ulla Hardy-Hansen.