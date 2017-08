Med lidt held vil man kunne se hvepsevågen i Nivå Bugt Strandenge. Foto: John Hansen

Fra parken pragt til strandengens fugle

Fredensborg - 18. august 2017

Dette efterår arrangerer Malerisamlingen i samarbejde med Fugleværnsfonden tre fugleture gennem Nivaagaards Park og ned til Strandengene. Initiativet kommer for at understrege, at naturen omkring Nivaagaards Malerisamling er storslået.

Blandt andet er Nivå Bugt Strandenge de eneste af deres art langs Øresundskysten nord for København. Her har Fugleværnsfonden etableret et fuglereservat takket være imødekommenhed fra Den Hageske Stiftelse, der ejer det meste af jorden.

Den første tur afholdes torsdag den 24. august med afgang fra museet klokken 11.15. Netop på dette tidspunkt trækker hvepsevågen, og med lidt held kan man se rigtig mange i flok på vej sydpå efter ynglesæsonen. Ved fugletårnet studeres både de hjemlige fuglearter og de trækkende, som holder en rastepause i Nivå, inden turen går videre mod syd. De to øvrige ture afholdes henholdsvis lørdag den 9. september og onsdag den 11. oktober. Jørn Larsen fra Fugleværnsfonden er guide på alle tre ture. Afgang og afslutning ved museet. Begrænset antal pladser. Pris 60 kroner. Halv pris for årskortholdere. Tilmelding på info@nivaagaard.dk eller telefon 49 14 10 17 eller via billetto.