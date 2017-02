Forurenings-mistænkt fabrik sendte 71 på sygehuset efter giftudslip

Den værste episode fandt sted den 9. januar 1983, hvor et giftudslip sendte 71 mennesker på sygehus. Her var der gået ild i 1300 kilo stærkt klorholdige kemikalier.

»Mareridtet om en ulykke på Barsebäck blev næsten virkelighed for et stort antal borgere i Fredensborg, da de en fredelig søndag morgen vågnede ved lyden af politiets højttalervogne i gaderne. Gennem søvntåger trængte hornhøjttalernes budskab sig brudstykkevis igennem: Bliv inden døre. Luk og døre og vinduer. Giftbrand. Luk op for radioen«. Sådan lød Helsingør Dagblads beskrivelse af den dramatiske dag.

Fabrikken har desuden tidligere været mistænkt for at forurene drikkevandet for kommunens borgereTilbage i marts 1988, da fabrikken havde skiftet navn fra Lars Foss Kemi til Sadofoss, skrev Frederiksborg Amts Avis: »Sadofoss har haft et kraftigt gift-udslip«. Et stort udslip af rense-benzin og opløsningsmidlet toluen var blevet konstateret fra fabrikken.