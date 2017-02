Den syriske læge og debattør Haifaa Awad var tirsdag aften inviteret til at holde foredrag på Krogerup Højskole. Her fortalte hun om at blive opdraget til at adlyde Assad-regimet, og om hvordan regimets systematiske ødelæggelse af infrastrukturen har kostet flere liv end de direkte bombninger af civile. Foto: Esther Gandrup Jørgensen

Fortalte om borgerkrigens rædsler: Syrisk læge besøgte Krogerup

Fredensborg - 04. februar 2017

Da Haifaa Awad gik i skole i Syrien, sang man nationalsangen hver dag og roste præsidenten til skyerne. Autoriteterne blev behandlet med den største respekt. Og i hjemmet gjorde forældrene det klart, at politik var noget, man aldrig skulle udtale sig om.

- Allerede i min tidlige barndom vidste jeg, at der var noget galt. Du havde ikke lov til at udtrykke dig selv, fortalte den 31-årige læge og debattør tirsdag aften til omtrent 50 elever på Krogerup Højskole.

Her var Haifaa Awad inviteret til at fortælle om sine oplevelser som frivillig læge i Syrien under borgerkrigen.

Revolutionen kom, ifølge Haifaa Awads opfattelse, ikke som et chok for syrerne.

- Hvis du skulle holde et bryllup, skulle du have tilladelse til at samle mange mennesker. Jeg har venner, der er blevet tortureret. Revolutionen var kulminationen på årtiers undertrykkelse, og folk, der forsvandt ud af det blå. Der var ingen familier, som ikke havde mistet et familiemedlem, der bare forsvandt fra jordens overflade, fortalte Haifaa Awad.

En hændelse, som Haifaa Awad særligt husker, handlede om en gruppe unge drenge i alderen 10-15 år. Da protesterne startede, blev drengene revet med af stemningen og skrev regeringskritisk grafitti på en væg.

- Sikkerhedsfolkene fandt dem hurtigt. De blev afhørt, tortureret, slået ihjel og sendt hjem til deres forældre i sorte plasticposer. Borgerkrigen kunne være undgået, hvis myndighederne havde undskyldt. Men de sagde bare til forældrene, at de kunne gå hjem og lave nogle nye børn. Til begravelserne startede et stort optog, som sikkerhedsstyrkerne åbnede ild på, og flere blev dræbt. Næste var optoget endnu større. Sådan startede borgerkrigen, argumenterede Haifaa Awad.

Mere end hvert tredje hospital i Syrien er ødelagt, 4000 skoler er udbombet og halvdelen af befolkningen er fordrevet fra deres hjem, fortalte Haifaa Awad, mens hun viste et foto af sig selv fra hospitalet, iklædt tørklæde. Under sine ophold har hun været nødt til at overholde islamiske skikke for at undgå at komme i problemer. Hun blev smuglet ind i Syrien over den tyrkiske grænse.

- En halv million syrere er blevet dræbt, ved vi. Men skyggetallet, dem som er døde som en følgevirkning af infrastrukturens sammenbrud, kan være tredobbelt. Dødelighedsraten som følge af infrastrukturens ødelæggelse er mange gange højere end enkelte bombninger af én gruppe mennesker, argumenterede Haifaa Awad.