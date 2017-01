Forsvarer Keld Nørreslet argumenterede i retten for, at en 52-årig kvinde, som har anmeldt sin ekskæreste for drabsforsøg, selv har opsøgt konflikten og desuden har pyntet på historien. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarer: Ekskæreste pynter på historie i sag om drabsforsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarer: Ekskæreste pynter på historie i sag om drabsforsøg

Fredensborg - 17. januar 2017 kl. 04:47 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølger forsvarer Keld Nørreslet siger det en del om den 52-årige kvinde, som har anmeldt sin 21-årige ekskæreste for drabsforsøg, at hun frivilligt kørte med ham ud på en øde parkeringsplads, når hun tidligere havde meldt ham for voldtægt og vold.

- Vi har hørt forurettede fortælle, at hun har fået holdt puder over ansigtet og fået stoppet ting ned i halsen, i løbet af hendes forhold til den tiltalte. Hun har tidligere anmeldt ham for voldtægt. Hun har tidligere anmeldt ham for vold, som han blev dømt for. Spørgsmålet er, hvorfor i alverden hun kører ned på den parkeringsplads sammen med ham? Det ville normale mennesker ikke gøre, argumenterede Keld Nørreslet på sagens tredje retsdag ved Retten i Helsingør.

Kvindens troværdighed var derfor svær at få øje på, pointerede Keld Nørreslet.

- Nogle personer søger dramatikken, det voldelige, det grænseoverskridende. Det kan være, at hun drages af konflikterne. Hvis hun har den lyst, kan det være, at der er lagt lidt ekstra på i hendes forklaring. I hendes hoved har hun været udsat for fire kvælningsforsøg. Men tiltalte kan ikke dømmes alene ud fra forurettedes forklaring, sluttede Keld Nørreslet, som derfor slog fast, at tiltalte skulle frifindes for drabsforsøg, og i stedet dømmes for vold.

Anklager Helle Olesen mente omvendt, at den 21-årige tiltalte mands troværdighed var ikke-eksisterende.

- Tiltaltes forklaring skår i skærende kontrast til den forurettedes forklaring. Jeg vil bede retten om at se bort fra tiltaltes forklaring. Der er flere ting, han enten ikke kan huske, eller ikke vil tale om. Han kan ikke forklare, hvordan skaderne er opstået på begge sider af halsen. Skulle de være opstået som følge af slagene?

Helle Olsen argumenterede for, at de tekniske beviser bakkede den 52-årige kvindes forklaring op, mens Keld Nørreslet mente, at de tekniske beviser ikke beviste endegyldigt, at kvinden havde været udsat for et livsfarligt kvælertag.

Domsafsigelsen finder sted på fredag den 20. januar klokken 10.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.