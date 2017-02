Forenede varsler retssag mod kommune

Forenede Service er klar til at trække Fredensborg Kommune i retten, hvis kommunen opsiger en rengøringskontrakt til over 25 millioner kroner årligt.

Det er nemlig ingen saglig grund, at medejer og tidligere direktør for nylig fik en dom på to et halvt års fængsel for groft skattesvig, mener rengøringsfirmaet.

I en mail til Fredensborg Kommune varsler han, at Forenede Service A/S vil fremsætte erstatningskrav for uberettiget opsigelse, hvis kommunen bruger skattedommen over Michael Krogh til at opsige kontrakten. Efter dommen er Michael Krogh udtrådt af bestyrelsen for den virksomhed, som han selv ejer 13 procent af.