Se billedserie Fredag skal Karin og Jens Hansen til et hyldestarrangement i Hjerteforeningen. Jens har nemlig indstillet sin kone gennem 50 år til prisen som »Årets Hjerteredder 2017«, fordi hun reddede hans liv i september sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Førstehjælpskursus betalte sig: Karin gav sin mand hjertemassage i 20 minutter

Fredensborg - 23. februar 2017 kl. 04:47 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par år siden tog Karin Hansen et førstehjælpskursus.

- Jeg gjorde det fordi jeg tænkte, at det ville være forfærdeligt at stå på gaden, og ikke vide, hvad man skulle gøre. Det ville være mit mareridt. Man ved ikke, hvordan man reagerer i situationen, men man kan gøre noget for, at man ikke står og er fuldstændigt fortabt, siger hun.

I september sidste år skulle det førstehjælpskursus vise sig at blive vigtigt. 72-årige Karin Hansen var, sammen med sin 75-årige mand, Jens Hansen, taget op i parrets sommerhus i Hornbæk.

- Jens sidder i sofaen, og jeg står op, og vi taler om vores barnebarn. Så falder Jens sammen, og der går et par sekunder, og så fik jeg øje på mobiltelefonen, som lå på bordet. Allerførst tænkte jeg: laver han sjov? Men så lavede han nogle lyde, og så var jeg ikke i tvivl, siger Karin Hansen, som stadig er tydeligt påvirket, når hun taler om hændelsen.

Karin Hansen ringede til 112 og fik en Falck-redder i røret, som hun den dag i dag er dybt taknemlig for.

- Han var helt fantastisk. Han talte til mig hele tiden, og holdt modet oppe og roste mig. Han bad mig om at tælle højt til 30, mens jeg gav Jens hjertemassage. Men jeg kunne kun tælle til fem. Det siger noget om de ressourcer, man har i en sådan situation, siger Karin Hansen.

I 20 minutter gav Karin Hansen sin mand hjertemassage, indtil ambulancen og lægebilen ankom. Jens Hansen fik gentagne stød og blev fløjet i helikopter til Rigshospitalet. Efter flere dage i kritisk tilstand, vågnede han op. I dag har han fået indopereret en ICD-pacemaker, og parret lever et roligt liv i Fredensborg.

Fredag skal Karin og Jens Hansen til København. Jens Hansen har nemlig indstillet sin kone til »Årets Hjerteredder« uden at Karin vidste det. 57 andre hjertereddere er også indstillet til prisen.

I første omgang havde Karin Hansen ikke lyst til at stå frem med historien, fordi hun ikke så sig selv som en helt.

- Jeg havde ikke lyst til at det skulle være sådan, at jeg stod frem og sagde: »Nu skal I bare, hvad jeg har gjort«. Men så sagde Jens, at det kunne være, at det fik nogen til at tage et førstehjælpskursus, siger hun.