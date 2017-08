Flyt børnene ned i butikscentret

Han kommer med forslaget op til borgermødet tirsdag den 22. august klokken 19.30 i Nivå Centret. Enig eller ej? Der er god mulighed for at debattere i forlængelse af denne artikel.

For Carsten Bo Nielsen handler det om at tænke ud af boksen, når de politiske muligheder er til stede.

- Når man tænker byudvikling, tænker man aldrig på at placere daginstitutioner nær de faciliteter, som forældrene også har brug for. Hvorfor skal forældre hente deres børn og køre et helt andet sted hen for at foretage de daglige indkøb? Så er risikoen jo, at de handler andre steder end i Nivå, siger Carsten Bo Nielsen og fortsætter: