Kom nu til de møder, hvor inviterer til - vis nu jeres velvilje over for vores konstruktive forslag, lyder opfordringen fra Boligforeningen 3B. I bestemmer alligevel alting, det er en skueproces - vi har ret til selv at vælge en afdelingsbestyrelse, lyder svaret. Retten i Helsingør afgør snart, hvem der står på den juridisk mest sikre grund. Foto: Allan Nørregaard

Fire år efter juletræssag: Stor retssag om beboerdemokrati

Boligforeningen 3B forhindrer Egedalsvænge i at få sin egen afdelingsbestyrelse. Retten i Helsingør skal nu afgøre, om det er et brud på loven, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nu har den tidligere formand, Birte Vestergaard, sagsøgt boligforeningen for at få rettens ord for, at det er i strid med loven at forhindre beboerne i Egedalsvænge i at vælge en afdelingsbestyrelse.