Find inspiration til sommerlæsningen

Gribskov Kommunes socialforvaltning havde sagen om en nu otteårig dreng på højeste bekymringsniveau, da den via en anonym anmeldelse fik kendskab til, at drengen blev tvunget til at leve under ydmygende former på noget, som bedst kan beskrives som et bordel, skriver Frederiksborg Amts Avis efter et retsmøde i retten i Helsingør.

Bordellet var indrettet i et hus i Nygade i Helsinge, som var lejet af en 46-årig thailandsk kvinde og hendes 10 år yngre kæreste, som ligeledes bærer et kvindenavn.

I dette hus boede også flere andre personer, herunder kvinder, som tilbød seksuelle ydelser enten i huset eller hjemme hos kunderne. Blandt dem var fra april 2015 til 16. september 2016 en thailandsk kvinde, som på internettet blev markedsført som prostitueret under navne som Lady Gigi, Luzy eller Sophia, samt hendes søn, der ved indflytningen var seks år.

Nu er de to, der lejede huset, tiltalt for blandt andet menneskehandel, rufferi, vold, trusler over for den thailandske mor - samt »kvalificeret vold og mishandling«, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og trusler over for barnet.

Levede som slave

I de tidligere retsmøder ved retten i Helsingør har anklagemyndigheden forsøgt at bevise, at den thailandske mor levede som slave for de to tiltalte.

Senest har dommeren Jørn Andersen og de to domsmænd hørt mere om barnets situation - før og efter, at drengen med politiets hjælp blev tvangsfjernet af Gribskov Kommune. Det sker den 28. juli sidste år.

Tvangsfjernelsen skete næsten tre måneder efter, at skolelederen på drengens skole forgæves havde forsøgt at få kontakt med hans mor, noteres det i Frederiksborg Amts Avis. I anklageskriftet er nævnt, at drengen blandt andet blev holdt indespærret på et værelse og i et skur, samt at han blev tvunget til at gå med pigetøj og til at slikke dievorter og kønsorganer på en hund, mens det blev optaget på film. Drengens eget syn på disse hændelser får offentligheden aldrig kendskab til, for afspilningen af filmen og optagelser med politiets afhøringer af drengen samt de bemærkninger, som anklager og de to forsvarere kan være kommet med, er foregået bag lukkede døre.

Barnets tarv

Der var ingen dørlukning, da en socialrådgiver fra Gribskov Kommune skulle forklare om sagen.

Den alvorlige mistanke om, hvor galt det stod til i Nygade, fik hun og de andre i kommunen, da de på baggrund af den anonyme henvendelse skulle i kontakt med mor og barn, og at dette blev forhindret af de to tiltalte. Det lykkedes kun at komme ind, fordi politiet, der ligeledes samme dag havde fået en anonym anmeldelse, rykkede ud.

Socialrådgiveren kunne fortælle, at kommunens første snak med drengen fandt sted i et værelse, hvor der også lå sex-legetøj og udstyr til narkoindtagelse. Han tog det i øvrigt helt roligt, da han blev forklaret, at han nu skule bo på en institution.

Sagsbehandlerne havde også haft møder med moren, men de erfarede hurtigt, at hun ikke kunne tale frit. Hun og de andre ansatte erfarede også, at drengen efter tvangsfjernelsen blev sværere at komme i kontakt med. Det virkede som om, at drengen lod sig dirigere til, hvad han turde snakke om, sagde hun.

- Vores fokus er udelukkende barnets tarv.

- Vi oplever jo en dreng, som i begyndelsen er åben, men som gradvist lukker i. Vi er på det tidspunkt bekymrede for, at han skal føle sig for truet til ikke at fortælle sandheden, siger hun.

Påfaldende besøg

Tilsvarende udtalelser kommer fra en afdelingsleder fra det opholdssted, hvor drengen kom til at bo.

- I begyndelsen fik han jævnligt besøg. Når mor kom, var det altid sammen med de to andre (de tiltalte, red.), som han omtalte som sin moster og onkel. Det påfaldende ved disse besøg var, at moren var meget interesseret i at blive hos sit barn, men at de to andre hele tiden vil have hende med, og at hun finder sig i det. Det er også påfaldende, at hun ikke har sin egen telefon, så man kun kan komme i kontakt med hende gennem de to andre.

- Kort før hans fødselsdag lover hans mor at komme til fødselsdagen- og at tage mad og kager med til ham og alle de andre børn på institutionen. Men hun kommer aldrig. Der går fire uger, inden han igen hører fra sin mor, fortæller afdelingslederen.

I tidligere retsmøder er det blevet beskrevet, at i den lange periode, hvor drengen ikke har kontakt sin mor, bliver hun af de to tiltalte kørt rundt til flere destinationer i Jylland samt Midt- og Vestsjælland for at kunne tilfredsstille sexkunder.

Det hele slutter først den 16. september, da politiet i Aarhus i samarbejde med Nordsjællands Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi stopper to biler på Silkeborgvej i Aarhus. I den ene sidder de to tiltalte samt drengens mor. I den anden sidder nogle andre thailandske sexarbejdere.

Føler sig svigtet

- Få dage efter kommer drengens mor på besøg. Han virker først meget afvisende over for sin mor. Han føler sig svigtet, fordi hun ikke kom som lovet, og fordi hun ikke har givet lyd fra sig i så lang tid. De skal bruge tid på at genfinde hinanden. Efter et par besøg er de helt på bølgelængde, siger afdelingslederen.

- Hun fortæller ham blandt andet, at det er vigtigt, at han nu siger alt, hvad han ved, og at han ikke mere må lyve over for politiet. Hun siger også, at han nu godt må fortælle om alt det, han har set og oplevet i Nygade i Helsinge. I begyndelsen siger han, at det tør han ikke, fordi han har fået at vide, at der så kan ske familien noget. Hun må flere gange fortælle ham, at nu har hun fortalt alt til politiet, og at det bør han også gøre. Hun virker som en mor, der er meget interesseret i sit barn, og hun kommer fast og besøger ham tre gange om ugen. Nogle gange varer det et par timer, og andre gange overnatter hun hos ham, siger afdelingslederen.

Det sidste retsmøde skulle efter planen holdes i maj, men efter de seneste forsinkelser i sagen kan der tidligst ventes dom 9. juni, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ni kæmpestore gravemaskiner er kommet på arbejde i Hillerød. I løbet af det kommende halvår skal de grave et 3,8 kilometer langt hul til i alt 36,2 kilometer forsyningsledninger, som skal fragte alt spildevandet fra Hillerød ud til det nye renseanlæg. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det bliver Danmarks eneste, fuldstændigt overdækkede renseanlæg. Hillerød er jo vokset op om det gamle renseanlæg, og det kommer også til at ske i fremtiden. Men forskellen er, at der ingen gener bliver ved det nye renseanlæg, siger Peter Underlin, forsyningschef hos Hillerød Forsyning.

Men inden alt det kan realiseres, skal vandet kunne ledes ud til det nye renseanlæg. Hillerøds kloaksystem er bygget op, så spildevandet ledes ud til renseanlægget på Kirsebær Allé, og her skal vandet hentes.

Her kommer de store gravemaskiner ind i billedet.

- Det er et ganske voldsomt projekt, siger Peter Underlin.

Det hårde arbejde tager entreprenørvirksomheden Hoffmann sig af. Til opgaven har de indkaldt 20-30 mand samt seks gravemaskiner på 25-30 tons og tre gravemaskiner på 50 tons. Gravearbejdet begyndte den 20. april, og i begyndelsen af denne uge kunne man se to af gravemaskinerne i aktion ved Roskildevej, hvor Peder Oxes vej ender i rundkørslen på Roskildevej.

Her har maskinerne allerede gravet det første stykke af et ti meter bredt bælte, hvor muldjorden fjernes, og derfra skal der graves ned i de 6-7 meters dybde, hvor ledningerne skal ligge. Muldjorden placeres sirligt i en stor mile i siden af bæltet, så jorden kan beskyttes og lægges tilbage igen, når ledningerne er på plads, oplyser projektleder Sune Seerup og materielchef Morten Høberg fra Hoffmann til Frederiksborg Amts Avis.

I første omgang graves der hele vejen fra Herredsvejen langs Roskildevej, hvor ledningen først vil løbe på Møllebrogrunden, og videre langs Roskildevej. Ved Mælkevejen, hvor der ligger en del bygninger, snævres bæltet ind. På den anden side af bygningerne bliver der igen bedre plads, og ledningen fortsætter så langs det fredede vådområde forbi Novo Nordisks kursusejendom og videre over Roskildevej til det nye renseanlæg.

Efter sommerferien begynder arbejdet med at grave den anden vej fra pumpestationen på hjørnet af Herredsvejen og Roskildevej og videre op til det gamle renseanlæg på Kirsebær Allé. Her bliver ledningerne lagt ned under de offentlige veje.

I strålende solskin blev en ny udendørs fotoudstilling med portrætter af gamle og nye beboere i området omkring Vinge og deres livshistorier åbnet torsdag eftermiddag på Torvet i Frederikssund, hvor op imod 100 mennesker deltog.

Antropolog Susanne Rud, der flyttede til Snostrup sammen med sin familie for to år siden, har sammen med fotograf Ken Hermann skabt udstillingen med 10 store portrætter, der er trykt på aluminiumsplader, så de kan holde til at hænge under åben himmel. Han var der dog ikke på grund af sygdom.

- Jeg har taget udgangspunkt i min egen tilflytterhistorie. Jeg så et behov for at få fortalt både de historier fra dem, der har boet i området i mange år, og de nye, som er flyttet hertil. Tilsammen fortæller de om et område i forandring, forklarede Susanne Rud, som bor sammen med sin mand Bjarke Hesbjerg og parrets to børn, Nord på fem år og Rose på to år i en gammel præstebolig i Snostrup, men som oprindelig er fra Buresø.

Erna og Fin Dahl, der har boet på hans fødegård i Lille Rørbæk, siden de blev gift i 1965, er blandt de portrætterede, og de syntes, det har været spændende at blive bedt om at medvirke.

- Det er en god idé at bringe gamle og nye sammen. Vi var der jo først, lød det kækt fra Erna Dahl, der oprindelig er fra Tyskland.

Fotoudstillingen »Vingeportrætter« kommer til at hænge i de næste tre måneder på Torvet i Frederikssund, og så håber Susanne Rud, at det lykkes at få den vist i Vinge, hvor den egentlig hører hjemme.

I Hørsholm Kommune håber man at se flere børn i kommunens SFO'er, efter Børne- og Skoleudvalget har besluttet at halvere forældrebetalingen for 4.-5.-klasserne. Det betyder, at det fremover vil koste 980 kroner om måneden for forældre til børn i 4.-6.-klasse at have børnene indmeldt i SFO-ordningen. 6.-klasserne bliver nemlig som noget nyt også omfattet af ordningen.

I Hørsholm Kommune håber man at se flere børn i kommunens SFO'er, efter Børne- og Skoleudvalget har besluttet at halvere forældrebetalingen for 4.-5.-klasserne. Det betyder, at det fremover vil koste 980 kroner om måneden for forældre til børn i 4.-6.-klasse at have børnene indmeldt i SFO-ordningen. 6.-klasserne bliver nemlig som noget nyt også omfattet af ordningen.

- Vi var i udvalget enige om at vælge et scenarie, hvor vi halverer forældrebetalingen, men samtidig bevare forholdene for børnene, så ordningen bliver med samme normering. Fremover vil tilbuddet nok komme til at minde mere om et klubtilbud, og det er også en af de erfaringer, vi har gjort os, at mange af de unge mennesker ikke bruger tilbuddet på samme måde og har brug for samme »pasning«, som børnene i 0. eller 1.-klasse, siger Otto B. Christiansen (K), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Under store protester hævede Hørsholm Kommune forældrebetalingen for SFO-ordningen for 4.-5.-klasserne med 1296 kroner - fra 476 kroner til 1772 kroner om måneden ved årsskiftet. Det blev vedtaget som en del af budgetbesparelserne sidste år. Et notat, som Hørsholm Kommune har lavet, viser, at 54 procent af børnene i ordningen siden årsskiftet er blevet meldt ud. Ved årsskiftet gik 398 børn i SFO og i denne måned, er det 182 børn, der bruger tilbuddet. Børne- og Skoleudvalgsformanden erkender nu, at takststigningen var for markant.

- Det er rigtig mange børn, der er blevet meldt ud, men det er klart, at hvis forældrene ikke synes, ydelsen står mål med det, de skal betale, er det naturligt, at forældrene reagerer ved at melde børnene ud, siger Otto B. Christiansen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.