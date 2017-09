Feministisk aktivist Karina Willumsen på Krogerup

Du kender hende måske for de satiriske og politiske kærlighedssange til Joachim B. Olsen og transportminister Ole Birk Olesen (LA). Sidstnævnte fik i december kærligheden at føle i sangen "Jeg anklager Amor", som gik viralt og blev set af over en kvart million mennesker i løbet af blot en weekend. Men Karina Willumsen skriver politisk satire om meget andet end kærlighed til liberale mænd. Du kan for eksempel glæde dig til høre skarp satire om blandt andet "kunsten at netværke", slik- politik, feminisme, genetik og meget mere, når hun gæster Krogerup Højskole tirsdag den 19. september klokken 20. Foredraget er på engelsk og kræver tilmelding, der foregår via www.krogerup.dk/om-krogerup/kalender/tilmeldning-kc/. For gæster koster arrangementet 60 kroner inklusiv kaffe og kage. For unge under 30 er prisen 30 kr.